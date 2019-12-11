Kayseri'de sağlık personeli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de sağlık personeli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika

Kayseri'de sağlık personeli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Benli, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde yer alan karelerden 3'ü için oy kullandı.

Benli, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasını çok başarılı bulduğunu ve uzun yıllar devam etmesini istediğini belirten Benli, "AA ülkemizin güzide bir kuruluşu ve güzel bir organizasyon düzenlemiş. Profesyonel fotoğraf eğitimi alan biri olarak bu etkinliği çok başarılı buldum. Fotoğraflar inanılmaz profesyonel bir yaklaşımla hazırlanmış. Haber, yaşam ve spor kategorileri de çok güzel düzenlenmiş. Haber kategorisinde acı ve hüzün daha çok öne çıkmış. Yaşam kategorisinde de yaşamın içerisinden anlara yer verilmiş. Spor kategorisi de çok başarılıydı." dedi.

Servis çalışanları da haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Kayseri'de sağlık personeli, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:17 Kaynak: AA
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