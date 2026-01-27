Kayseri'de Servis Altında Kalan Tamirci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de Servis Altında Kalan Tamirci Hayatını Kaybetti

27.01.2026 00:29
Kayseri'de otobüs bakımında liftin arızalanması sonucu tamirci Cihan Altıntaş hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci Cihan Altıntaş (31), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde meydana geldi. Rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş, bakımın için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. İddiaya göre, liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü, Altıntaş'ın üzerine düştü. Altıntaş'ın otobüsün altında kaldığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin aracın altından çıkardığı Altıntaş, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

