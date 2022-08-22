HAYATINI KIZINA ADADI

KAYSERİ'de Sibel Yaprakkaya (42), spastik engelli olarak dünyaya gelen kızı Gamze Mine Yaprakkaya (26) ile doğduğundan beri her yaşında bebek gibi ilgileniyor. Anne Yaprakkaya, "Ben elimden geldiği kadar kızımı mutlu etmeye çalışıyorum. Kızım mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum" dedi. Kayseri'de yaşayan Sibel Yaprakkaya, 26 yıl önce kızı Gamze Mine Yaprakkaya'yı dünyaya getirdi. Gamze Mine'nin doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hücreleri öldü. Spastik engelli olan Gamze Mine, 26 yıldır annesine bağlı olarak yaşam sürüyor, annesi doğduğundan beri her yaşında onunla bebek gibi ilgileniyor. Gamze Mine'nin odasında hayranı olduğu ünlü sanatçılar Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in posterleri duvarı asılı şekilde bulunuyor. Yaşadığı olayı anlatan 3 çocuk annesi Yaprakkaya, "Kızım Gamze Mine'ye spastik engelli teşhisi konuldu. Biz 6 aylık oluncaya kadar anlayamadık. Daha sonra gelişimi çok geriydi. 6 aylık olduğunda başını tutamıyordu, elini kullanamıyordu. Doktora gittik. Bize engelli olduğunu söylediler. Durumu öğrenince yıkıldık. Ondan sonra 26 senedir kızıma bebek gibi bakıyorum" diye konuştu.

'KIZIM MUTLU OLUNCA BEN DAHA ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Kızının bütün dünyasının odası olduğunu belirten anne Yaprakkaya, "Bütün dünyası bu odası. Bu odada mutlu oluyor. Kerem Bursin ve Burak Özçivit'e çok hayran. Aşırı derecede seviyor. Onları görmeyi çok istiyor. Onları gördüğünde çok mutlu olacak. Ben de görmesini çok istiyorum. Onun mutlu olmasını çok istiyorum. Kerem Bursin ve Burak Özçivit ile yatıp kalkıyor. Ben kızımı ünlülerimizle görüştürmeyi çok istiyorum. Ben kızımı genellikle haftada bir gün Engelsiz Yaşam Merkezi'ne götürüyorum. Orayı da çok seviyor. Ben de elimden geldiği kadar kızımı mutlu etmeye çalışıyorum. Kızım mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

'KONUŞUYOR GİBİ ANLAŞIYORUZ'

Kızıyla evet-hayır yöntemiyle anlaştığını söyleyen anne Yaprakkaya, "İstediği şeyleri soruyorum. Evet veya hayır diyor. Çıkartabildiği sayılı kelimler var. Onlardan birçok kelimeler üretiyoruz. Aramızda inanılmaz bir anlaşma var. Konuşuyor gibi anlaşıyoruz. O konuşuyor ben anlıyor gibiyim. Kimi görmek istiyorsa ve seviyorsa her şeyini bana anlatır. Kızımın eli, ayağı ve beyni benim dedi. (DHA)