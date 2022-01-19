Kayseri Adliyesi önünde husumetlisi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi gördüğünü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri Adliyesinde dün görülen davanın ardından adliye önünde aracında beklediği sırada İ.A'nın tabancayla yaraladığı G.Ö. (35), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika