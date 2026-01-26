Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kayseri'de vatandaşlar sisli bir güne uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metrelere kadar düştü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığı en düşük gece - 3 derece ölçülürken gündüz 7 derece ve yer yer parçalı bulutlu olacağı öğrenildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Sis Etkili Oldu - Son Dakika
