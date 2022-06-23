Kayseri'de son bir haftada aranan 148 kişi yakalandı

Kayseri 'de son bir haftada düzenlenen "Pençe" adı verilen operasyonlarda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 148 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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