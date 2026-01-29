Kayseri’de Su Kaybı Önleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri’de Su Kaybı Önleniyor

29.01.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan çalışmalarla 2025'te 32 bin 640 kişinin su ihtiyacına denk su kaybı önlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla 2025 yılında, 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybının önüne geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen altyapı ve dijital izleme çalışmalarıyla geçen yıl 2 milyon 700 bin metreküp su kaybı önlendi.

İçme suyu kaynaklarını korumayı öncelikli hedefleri arasında bulunduran ekipler, şebekede meydana gelen ve yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit ederek onardı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, 2025 yılında 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlandığını bildirdi.

Geleceğin en önemli teminatı olan suyu korumaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayıp ve kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde hem ciddi oranda su tasarrufu sağlıyor hem de belediyemizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Amacımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerimizin de su hakkını korumaktır. Bu anlamda kayıp kaçak ekiplerimiz, 2026 yılı boyunca da kentimizin tüm cadde ve sokaklarında arama, tarama ve dinleme faaliyetlerini sürdürecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri’de Su Kaybı Önleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:34:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri’de Su Kaybı Önleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.