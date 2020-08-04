Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:19

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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