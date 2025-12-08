Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önüne köpek çıkan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, T.M., yönetimindeki 34 UY 119 plakalı otomobille ilerlediği sırada, önüne köpek çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.M. ve araçta yolcu olarak bulunan F.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yan yatan araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ