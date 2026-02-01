Kayseri\'de Trafik Kazası: Yaralı Yok

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpışırken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kartal Bulvarı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında M.K. yönetimindeki 38 EK 256 plakalı otomobil, O.Ö. yönetimindeki 38 AKH 655 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ