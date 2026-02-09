Kayseri'de TÜBİTAK Proje Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kayseri'de TÜBİTAK Proje Sergisi Açıldı

09.02.2026 16:16
Kayseri'de 57. TÜBİTAK Lise Projeleri Yarışması sergisi açıldı, 686 proje müracaat etti.

Kayseri'de, 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılış programında, öğrenciler katılımcılara projelerini anlattı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin TÜBİTAK yarışması kapsamında birbirinden değerli projeler yaptığını söyledi.

Yarışmanın önemini vurgulayan Esen, 21. yüzyılın sadece bilgi çağı olmadığını, bilginin beceriye dönüştüğü bir çağda yaşadıklarını ifade etti.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 686 projenin müracaat ettiğini belirten Esen, şunları kaydetti:

"Bunlardan 387'si bölge yarışmasına davet edildi ve bugün itibarıyla bölge finaline kalan 38 çok değerli projemiz var. Geçen yıl ilimizden bir öğrenci Türkiye finalinde matematikte derece alarak ilimizi gururlandırdı. Şüphesiz sadece burada Kayseri'nin çabasını övmeye çalışmıyorum. Katılımcı tüm illerimizdeki çocuklar bizim çocuklarımız. Onların düşünceleri, ürettikleri projeler, hayata bakış açıları, bilimi bir beceriye dönüştürme çabaları bizim için çok değerli, çok kıymetli."

Sergi, 12 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

