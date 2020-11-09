Kayseri'de unlu mamul işletmeleri denetlendi - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Covid-19 denetimleri çerçevesinde, unlu mamul işletmeleri, ekmek ve pide fırınlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamul işletmeleri, ekmek ve pide fırınlarında Covid-19 denetimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Ayrıca işletmelerin fiziki şartları, üretim alanlarının genel hijyeni de denetlenirken, alınması gereken tedbirlere uymayan işletmelere idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ