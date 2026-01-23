Kayseri\'de Uyuşturucu Ticareti Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık; 22 yıl 15 ay hapis ve 192 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan A.U. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu belirten tutuklu sanık A.U. mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu A.U.'nun suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme heyeti; sanığın daha öncede aynı suçtan ceza almasından dolayı cezasını artırarak 22 yıl 15 ay hapis cezasına ve 192 bin 500 bin lira para cezasına hükmetti. - KAYSERİ