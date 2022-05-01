Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

01.05.2022 13:23

Kayseri'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 800 yıllık Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 800 yıllık Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Giyim, şeker, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı çarşı, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşların tercih ettiği mekanların başında geldi. Çarşı esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu sayesinde adeta çifte bayram yaşadı.

Kapalı Çarşı ve etrafındaki dükkanlarda alışveriş için tercih edilen mekanların başında şekerlemeciler geliyor. 75 yıllık şekerleme firmasının sahibi Hamdi Çarşıbaşı, AA muhabirine, yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Bayram şekerinin Türk milletinin gönlünde farklı yeri olduğunu belirten Çarşıbaşı, "Gelenek ve göreneklerimiz çok şükür yaşamaya devam ediyor. Bayramda şeker ve lokum ikram etmek bizim en köklü adetlerimizden. Evlerimiz bayramda şekersiz olmaz. Bu yüzden iş yerimizde yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Bu yıl yeni çeşitleri müşterilerin beğenisine sunduklarını vurgulayan Çarşıbaşı, "Özellikle çikolata ürünü daha fazla çeşitlendi. Bu yıl biraz daha sert ve çabuk erimeyecek ürünler bulunuyor. Bunları tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşıbaşı, çikolataların kilogram fiyatının 60 ila 300 lira, şekerlemelerin ise 20 ila 50 lira arasında değiştiğini belirterek, vatandaşların en çok lokum ve draje çeşitlerine ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kapalı Çarşı'da giysi satan Sabri Özdemir ise yoğunluğun yaklaşık 1 haftadır sürdüğünü belirtti.

Pandemi dolayısıyla son iki yıldır durgun geçen bayram alışverişinin bu yıl kendilerini memnun ettiğini aktaran Özdemir, "Bayramdan dolayı zaten bir yoğunluğumuz vardı. Bunun üzerine bayramdan sonra yoğun şekilde yapılacak düğünlerin alışverişleri de eklendi." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kapalı Çarşı'nın tezgahlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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