Kayseri\'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10 ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşının katılımıyla hazırlanan "PVSmile" isimli proje, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma-inovasyon programlarından olan Horizon Europe kapsamında başarı elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gelişen-yenileyen Avrupa" mottosuyla hazırlanan proje, güneş enerjisinin kırsal alanlarda, özellikle tarımsal kooperatifler ve sulama birlikleri aracılığıyla en verimli, etkin ve yenilikçi şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında geliştirilen Tarımsal GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaklaşımı, AB'nin en geniş katılımlı ve yoğun rekabete sahip çağrılarından birinde örnek model olarak sunuldu.

Horizon Europe çerçevesinde açılan ve yalnızca tek projenin destekleneceği bu çağrıda, "PVSmile Projesi", Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden tam puan alarak kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çağrıda Türkiye'den destek almaya hak kazanan tek kurum oldu.

Projenin Yunanistan'da gerçekleştirilen lansman toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin şehircilik yaklaşımı, hizmet anlayışı ve Avrupa standartlarında bir şehir olma hedefleri uluslararası paydaşlarla paylaşıldı.

Baş araştırmacı ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, konsorsiyum üyelerine Kayseri'nin misyonunu, vizyonunu ve projeye sağladığı katma değeri aktardı.

Kentin enerji, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve akıllı şehir çözümleri alanlarında kararlılıkla ilerlediğini belirten Avan, şehri Avrupa'da bir proje üssü haline getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.