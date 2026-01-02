Kayseri'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi

Kayseri\'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi
02.01.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir'in PVSmile projesi, AB'nin Horizon Europe programında tam puan aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10 ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşının katılımıyla hazırlanan "PVSmile" isimli proje, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma-inovasyon programlarından olan Horizon Europe kapsamında başarı elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gelişen-yenileyen Avrupa" mottosuyla hazırlanan proje, güneş enerjisinin kırsal alanlarda, özellikle tarımsal kooperatifler ve sulama birlikleri aracılığıyla en verimli, etkin ve yenilikçi şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında geliştirilen Tarımsal GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaklaşımı, AB'nin en geniş katılımlı ve yoğun rekabete sahip çağrılarından birinde örnek model olarak sunuldu.

Horizon Europe çerçevesinde açılan ve yalnızca tek projenin destekleneceği bu çağrıda, "PVSmile Projesi", Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden tam puan alarak kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çağrıda Türkiye'den destek almaya hak kazanan tek kurum oldu.

Projenin Yunanistan'da gerçekleştirilen lansman toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin şehircilik yaklaşımı, hizmet anlayışı ve Avrupa standartlarında bir şehir olma hedefleri uluslararası paydaşlarla paylaşıldı.

Baş araştırmacı ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, konsorsiyum üyelerine Kayseri'nin misyonunu, vizyonunu ve projeye sağladığı katma değeri aktardı.

Kentin enerji, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve akıllı şehir çözümleri alanlarında kararlılıkla ilerlediğini belirten Avan, şehri Avrupa'da bir proje üssü haline getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kayseri, Enerji, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:13:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den AB Destekli Güneş Enerjisi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.