Üye Girişi
Kayseri'den Çiftçilere Tarımsal Destek

26.01.2026 12:23
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 262 ton tohum ve 3 bin fidan dağıttı, maliyeti 12,5 milyon.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan çiftçileri desteklemek amacıyla geçen yıl 12 milyon 526 bin lira maliyetli 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kocasinan'da 35, Felahiye'de 34,5, Özvatan'da 32, Sarıoğlan'da 25, Tomarza'da 17, Melikgazi'de 15, Pınarbaşı'nda 10, Yahyalı'da 10, Talas'ta 9,5 ve Sarız'da ise 9 ton olmak üzere toplam 197 ton tohumluk nohut üreticilere dağıtıldı.

Öte yandan Pınarbaşı'nda 25, Bünyan'da 10 ve Felahiye'de de 3 ton yeşil mercimek tohumu ekilmek üzere üreticilere teslim edildi.

Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde de 27 ton buğdayı üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı'nda ise 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Geçen yıl üreticilere verilen toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan desteğinin mali karşılığı ise 12 milyon 526 bin lira oldu.

Kaynak: AA

