Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan'ın ölümünün 432. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, hayatına 93 cami, 52 mescit, 56 medrese başta olmak üzere 375 eseri sığdıran, Osmanlı mimarisinin başmimarı Mimar Sinan'ı vefatının 432. yılında saygıyla andığını ifade etti.

Ağırnas doğumlu Mimar Sinan'ın Melikgazi ve Ağırnas'ın gururu olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Hem Türkiye hem de dünyanın en önemli mimarları arasındadır. Bizim için hem eserleriyle hem de yaşantısıyla çok güzel bir örnek olmuştur. En önemli eserlerini 70'li yaşlardan sonra vermiş. Gençlere tavsiyem çalışkanlığı ve eserleriyle bilinen Mimar Sinan'ı kendilerine örnek almalarıdır. O yüzden onun gibi çok çalışalım. Mimar Sinan gibi nice mimarların yetişmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeş belediyeden Melikgazi'ye ziyaret

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş belediye Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Palancıoğlu, belediye olarak ortak değerleri paylaşan kültürel ve tarihsel beraberliği olan Yeşilyurt Belediyesi'ni ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar ise ziyarette Melikgazi Belediyesinin çalışmalarını yerinde görme imkanı bulacaklarını kaydederek, "Kayseri gibi bizler de inşallah yakın zamanda gelişiriz." ifadesini kullandı.

Kocasinan'da alt ve üst yapı çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında alt ve üst yapı hamlesini birer birer tamamlıyor.

Belediye, son olarak Fevziçakmak Çoruh Caddesi ile Sahabiye Çankaya Caddesi'nin 1. etabında yenileme çalışmalarını tamamladı ve vatandaşların hizmetine sundu.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın güzelliğine güzellik katmaya ve Kayseri için en güzelini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Talas Belediyesinden ulaşımı hızlandıracak hamle

Talas Belediyesi, güvenli trafik akışı oluşturmak ve toplu taşıma araçlarına hareket kolaylığı sağlamak amacıyla yaya geçitlerine ve otobüs duraklarına uyarı çizgileri çekti.



Özellikle otobüs durakları çevresine yapılan hatalı araç parkları nedeniyle karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, ana arterler üzerindeki 24 durak ve çevresinde damalı alan oluşturuldu.



Çalışmalar kapsamında yaya geçitleri önlerine "önce yaya" görselleri de çizildi. Sürücülere, yayaların geçiş önceliklerini hatırlatmak ve daha güvenli geçişi sağlamak amacıyla çizilen görsellerin yanı sıra yaya geçidi çizgileri de yenilendi.