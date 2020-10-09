Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hobi bahçelerinin kullanım süresinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı bir yıl uzatılacağını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Altınoluk, Beştepeler, Karpuzatan, Cırgalan ve Selçuklu mahallelerinde kurulan hobi bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Hobi bahçesi için vatandaşların belediyeye yoğun şekilde başvuruda bulunmak istediklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Evlerinde sıkılan vatandaşlarımız salgının başından beri sosyal izolasyon nedeniyle hobi bahçelerine daha çok ilgi duymaya başladı. Sürecin hassasiyeti sebebiyle hobi bahçelerimizde belirli kısıtlamalar yapıldı. Normalde 30 Kasım Pazartesi hobi bahçelerimizin kullanım süreleri bitiyor. Pandemi sürecinde hobi bahçelerinin yaklaşık 2 ay kullanılamaması ve bahçe ekim zamanının gecikmesinden kaynaklı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tüm hobi bahçelerinin tahsis süresinin 30 Kasım 2021'e kadar bir yıl süreyle uzatıyoruz."

Büyükşehir Belediyesi'nden tarım ve hayvancılığa destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Süt Üreticiler Birliği'nin kurduğu silaj paketleme tesisine file, film ve 60 tonluk sabit kantar alımıyla destek oluyor.

Belediye, yapılan destekle, kaba yem paketleme ihtiyacını karşılayarak çiftçilerin, üretmiş olduğu ürünleri paketleyerek değerinde satabilmelerine olanak sağlayacak.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Süt Üreticiler Birliği'nin kurmuş olduğu silaj paketleme tesisine gereken desteği sağladıklarını belirtti.

Silaj yapımının önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Kışın hayvanlar için gerekli olan kaba yemler yeşil ve sulu yemlerden sağlanırsa hayvanların verimleri yıl boyu korunabilecek. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de uygun fiyata paketlenerek daha uzun ömürlü kullanılacak. Üreticimizin her zaman yanındayız. Üretene destek olmak, şehrimize katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Kocasinan Belediyesi 100 bin ağaç dikecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak 100 bin ağaç dikeceklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kocasinan'ı daha güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Herkesin farklı hazırlık yaptığı sonbaharda belediye olarak bizimde güzel bir telaşımız var. Sonbahar gelince ağaç dikme etkinliklerimiz olmazsa olmazımızdır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Bu yıl ise 100 bin ağaç hedefimizi tamamlamak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı başlatacağız. Kocasinan içerisinde 100'e yakın tespit etmiş olduğumuz noktaya, ağaçlandırma çalışması gerçekleştireceğiz."