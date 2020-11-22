Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ, yarın Türk mutfağı kursunda ilk menüsüyle kursiyerlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), yeni dönem kayıtları ile hız kaybetmeden uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Yeni dönem kurs kayıt duyurusunu gerçekleştiren KAYMEK UZEM'e, Türk mutfağı kursuna yeni tarifler öğrenerek kendini geliştirmek isteyen, bu tariflerin püf noktalarını bilmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yarın saat 13.30'da ilk menüsüyle kursiyerle online buluşacak kurs, yakından tanınan sürpriz konuklarla da renklenecek.

Melikgazi Belediyesinden yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün yol ve otopark çalışmasını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere tatlı ikram eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşların ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağladıklarını ifade etti.

15-20 güne kadar da Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün taşınacağını kaydeden Palancıoğlu, "Biz şimdiden yolumuzu ve otoparkımızı tamamlamış olacağız. Hizmet yolunda gece gündüz durmadan gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yolumuzum hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesine 6 sağlık merkezi kazandırılacak

Melikgazi Belediyesi ilçede bulunan birçok mahallede hayata geçireceği sağlık yatırımlarına hız verdi.

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Murat ve Süheyla Kantarcı, Sakarya Mahallesi'nde inşa edilecek Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi projesinin protokolü imzalandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, "Tınaztepe Mahallesi'ne Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi, Bahçelievler Mahallesi'ne Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil, Yeşilyurt Mahallesi'ne Mustafa-Nermin Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, Germir Aile Sağlığı Merkezi, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Sakarya Mahallesi'ne Süheyla Kantarcı Sağlık Ocağı yapacağız. Böylece kısa sürede 6 sağlık merkezini ilçemize kazandıracağız." açıklamasında bulundu.