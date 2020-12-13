Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

13.12.2020 13:55
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, milletin iradesiyle seçildiği 31 Mart 2019'dan 30 Kasım 2020'ye kadar geçen 600 günde 16 ilçeye 122 kez ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "İlçelerimize yaptıklarımız var. Yapılacaklar var. İnşallah durmak yok, koşmaya devam. Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte hem ilçelerimizin hem şehrimizin ihtiyaçlarını çözmek için mücadele edeceğiz. En büyük gücümüz birlikteliğimiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasında çalışmalarına devam ediyor

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamasını fırsata dönüştürerek, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak kent genelindeki çalışmalarını sıklaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de tam kadro sahada çalışarak, kısıtlamayı fırsata çevirmeye devam etti.

Kocasinan Belediyesi, sokakların boşluğunu değerlendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemiyle mücadele kapsamında kamu alanları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, Kayserililerin daha hijyenik bir ortamda, daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, fidanlığı inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan fidanlığı inceledi.

Dikime hazırlanan ağaçların kış uykusunda olduğunu ifade eden Palancıoğlu, ilçenin yeni dikilecek 15-20 yaşındaki ağaçlarla hızla yeşillenmeye başlayacağını aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, 31 Mart, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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