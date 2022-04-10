Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

10.04.2022 12:18
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesinin "İlk orucum, ilk iftarım" adıyla düzenlediği ramazan etkinliğine birçok çocuk ailesiyle katılıyor.

Melikgazi Belediyesinin "İlk orucum, ilk iftarım" adıyla düzenlediği ramazan etkinliğine birçok çocuk ailesiyle katılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı mahallelerde düzenlenen programda yüzlerce çocuk bir araya geliyor.

Çocuklara bu yıl güzel bir ramazan yaşatacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlk oruçlarını tutan evlatlarımız ve aileleriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanımızda iftar ettik, ramazanın bereketini çocuklarımızın mutluluğuyla paylaştık. Ramazan, İslam'ın güzelliklerini en güzel şekilde yansıtan, ibadetin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemini hatırlatan on bir ayın sultanıdır." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar gençlerle iftarda bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayında gençlerle iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 500 öğrenci ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet ederek, hazırlanan mehter ve sema gösterilerini izledi.

Çolakbayrakdar, öğrencilerin Çanakkale gezisi isteğini kabul etti.

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Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor Hastanenin duvarları hasta çocukların hayal dünyasıyla renkleniyor Son dakika haber! Polislerden çocuklara moral Son dakika haber! Polislerden çocuklara moral

Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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