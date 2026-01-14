Kayseri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de 2026 Yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1'inci Toplantısı, Vali Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kayseri genelinde devam eden yatırımlar ile 2026 yılı içerisinde planlanan proje ve çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yatırımların etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çiçek, yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin titizlikle takip edileceğini ifade etti. Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ