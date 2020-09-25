Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Bilgilerin verilmemesi işimizi zorlaştırıyor - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Bilgilerin verilmemesi işimizi zorlaştırıyor

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, akşam saatlerinde yapılan filyasyon çalışmalarına katıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Bilgilerin verilmemesi işimizi zorlaştırıyor, System.String[]

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, akşam saatlerinde yapılan filyasyon çalışmalarına katıldı. Son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Benli, " 'Arkadaşım veya yakınım karantinaya alınır' korkusu ile son 5 gün birlikte olduğu, 15 dakikadan fazla, 1,5 metreden yakın, maskesiz kişilerin bilgilerinin verilmemesi işimizi hem zorlaştırıyor hem de uzatıyor" dedi.

Kayseri'de 300 filyasyon ekibi, koronavirüsün yayılmaması için mücadelesini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, akşam saatlerinde yapılan filyasyon çalışmalarına katıldı. Filyasyon  çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Müdürü Benli, "Bu akşam Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesinde filyasyon ekiplerimiz ile beraber sahadaydık. Pandeminin gizli kahramanları. Onların dert yandığı en önemli konu, temaslıların bilgilerinin kendilerine verilmemesi. 'Arkadaşım veya yakınım karantinaya alınır' korkusu ile son 5 gün birlikte olduğu, 15 dakikadan fazla, 1,5 metreden yakın, maskesiz kişilerin bilgilerinin verilmemesi işimizi hem zorlaştırıyor hem de uzatıyor. Çalıştığı yeri söylememek o işyerine faydadan çok zarar verir. İçeride pozitif olma ihtimali olan birilerinin çalışması orada virüsün yayılımını hızlandıracaktır. Birkaç gün sonra o işyerinde daha fazla çalışan bu virüsten etkilenecektir. Hep birlikte doğru bilgi paylaşımı ile virüsün önüne geçelim. Gece yarılarına kadar çalışan bu fedakar ekibe sadece doğru bilgi vererek destek olalım" ifadelerine yer verdi.


İl Sağlık Müdürü, Sosyal Medya, Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 00:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Bilgilerin verilmemesi işimizi zorlaştırıyor - Son Dakika

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