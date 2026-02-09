Kayseri İtfaiyesi Ocak'ta 536 Olayda Görev Aldı - Son Dakika
Kayseri İtfaiyesi Ocak'ta 536 Olayda Görev Aldı

09.02.2026 13:26
Kayseri İtfaiyesi, ocakta 536 olaya müdahale etti, yangın güvenliği ve eğitimlerle farkındalık artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ocak ayında 536 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 istasyon, 57 araç ve 345 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, ocak ayı boyunca 235 yangın, 235 kurtarma, 62 trafik kazası ve 4 su baskınına müdahale gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların yanı sıra, 1736 vatandaşa eğitim veren ve 48 denetim gerçekleştiren ekipler, yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Kaynak: AA

