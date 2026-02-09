Kayseri İtfaiyesi Ocak'ta 536 Olayda Görev Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ocak ayında 536 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 istasyon, 57 araç ve 345 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, ocak ayı boyunca 235 yangın, 235 kurtarma, 62 trafik kazası ve 4 su baskınına müdahale gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların yanı sıra, 1736 vatandaşa eğitim veren ve 48 denetim gerçekleştiren ekipler, yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.