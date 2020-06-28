KAYSERİ Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı - Son Dakika

KAYSERİ Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı

Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldıTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, tarihi Vaftizci Yahya Kilisesi'ne giden yolda tahtadan yapılan köprünün bir bölümü yıkıldı.

Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, tarihi Vaftizci Yahya Kilisesi'ne giden yolda tahtadan yapılan köprünün bir bölümü yıkıldı. Çavuşin Köyü Muhtarı Halil Çopur, "Buradan kiliseye şu an geçiş çok tehlikeli. Bazen bizim uyarılarımıza rağmen haber vermeden geçen oluyor ama bu çok riskli" dedi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, Vaftizci Yahya Kilisesi'ne giden yolda bulunan tahtadan köprünün bir bölümü geçen yıl kasım ayında sağanak sonrası yıkıldı. Bölgenin en eski kiliselerinden olan Vaftizci Yahya Kilisesi'ne yıkılan köprü nedeniyle geçiş sağlanamıyor. Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistler tahta köprünün bir bölümünün yıkık olmasını nedeniyle geri dönüyor. Ancak bazı vatandaşlar, tehlikeye rağmen karşıya geçmeye çalışıyor.

'BU ÇOK ESKİ BİR KÖPRÜ'

Çavuşin Köyü Muhtarı Halil Çopur, tarihi kiliseye giden yolun kötü durumda olduğunu belirterek, "Şu an yakınında bulunduğumuz kilise 4'üncü yüzyıldan kalma Vaftizci Yahya Efendi Kilisesi. Bölgenin en eski kiliselerinden birisi. Köprüyü geçmiş yıllarda kimin yaptırdığını bilmiyoruz ama bu çok eski bir köprü. Bu köprünün bir bölümü geçen yıl kasım ayında yıkıldı. Biz de burası sit alanı olduğu ve tadilatının yapılması için Kapadokya Alan Başkanlığı'na müracaat ettik. Herhangi bir cevap alamadık. Pandemi süreci nedeniyle Kapadokya Alan Başkanlığımız da tam bir çalışma yapamadı. Ondan dolayı şu an Kapadokya Alan Başkanlığı'nın cevabını bekliyoruz. Gerekli izinler geldiği zaman İl Özel İdaresi ile iletişime geçerek, kilisemizin yolunu tamir ettireceğiz" dedi.

'UYARILARIMIZA RAĞMEN GEÇEN OLUYOR'

Köprünün bir bölümünün yıkılması nedeniyle risk oluştuğunu kaydeden Çopur, "Buradan kiliseye şuan geçiş çok tehlikeli. Bazen bizim uyarılarımıza rağmen haber vermeden geçen oluyor ama bu çok riskli. Kiliseye buradan başka geçiş yolu yok. Tehlikeli olduğu için köyümüzü ziyarete gelen bütün insanları uyarıyoruz. Bu kilise ücretsiz olduğu için çok kişi tarafından ziyaret ediliyor. İnşallah biran önce tadilatı yapılır" ifadelerini kullandı.

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı - Son Dakika

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