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Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor

29 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri 3. Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri 3. Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarı 6 günde 469 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuar, her gün birbirinden ünlü yazarları okuyucularla buluşturuyor.

Fuar, 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde de Hayati İnanç, Şermin Yaşar, Canan Karatay, Canan Tan, Sevil Atasoy, Sinan Yağmur ve Ahmet Şimşirgil'in de aralarında bulunduğu önemli yazarları okuyucularla buluşturacak.

Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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