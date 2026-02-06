Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Kayseri- Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda ekiplerin çalışması tamamlandı.
Çalışmaların ardından kara yolunda, çift taraflı araç geçişine izin verilmeye başlandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri-Malatya Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
