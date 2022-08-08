Olay, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuva çöktü. Köpek ve 5 yavrusu toprak altında mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar hayvanları kurtarmaya çalıştı. İhbar sonrası olay yerine veteriner hekim sevk edildi. Olay yerine gelen veteriner hekim, toprağı eliyle kazarak 5 yavru köpeği kurtardı. Anne köpek ile 5 yavrusu koruma altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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