Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

19.08.2022 11:44
Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya ve çelik kapı fabrikalarının mağazalarında çıkan yangının neden olduğu hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya ve çelik kapı fabrikalarının mağazalarında çıkan yangının neden olduğu hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının mağazasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yandaki çelik kapı fabrikası mağazasına da sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, yanan iş yerlerinin kapıları da iş makineleri yardımıyla kırılarak itfaiyenin içeri girmesi sağlandı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına çıkan yangında mağazalar kullanılamaz hale gelirken, meydana gelen hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü Kayseri'de fabrika yangını Kayseri'de fabrika yangını
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi
11:29 Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı
11:14 Güne yükselişle başlayan dolar 18,10 liradan alıcı buluyor
11:04 Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı
10:56 Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
10:37 Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı
10:37 Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:36 Altının gram fiyatı dalgalanıyor! İşte çeyrek ve Cumhuriyet altınının fiyatları
10:27 Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı
10:23 Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 11:44:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement