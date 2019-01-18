Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Rekortmen Yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Milli Takım Kampına Gidiyor

Kayseri'nin Rekortmen Yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Milli Takım Kampına Gidiyor

21 dakika önce

Kayseri'nin rekorlara doymayan yüzücüsü Yiğit Aslan ve İtalyan Antrenör Corrado 19-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.

Kayseri'nin Rekortmen Yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Milli Takım Kampına Gidiyor, System.String[]
Kayseri'nin rekorlara doymayan yüzücüsü Yiğit Aslan ve İtalyan Antrenör Corrado 19-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.

13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde yapılacak olan Uluslar Arası Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına hazırlık için yapılan milli takım kampına Kayseri'den başarılarıyla adını sıkça duyuran Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Rosso katılıyor.

Milli Takım ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu Yiğit Aslan, en son katıldığı yarışta Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında 800 metreyi 08: 08: 12 ve 1500 metreyi 15: 18: 10' luk derecelerle yeni Türkiye rekorlarına imza atmıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, denizsiz şehrin şampiyon yüzücüsü Yiğit Aslan'a ve antrenörü Corrado Rossa'ya gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve katılacakları milli takım kampı ve akabindeki Uluslar Arası Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Mersin, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:40:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Rekortmen Yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Milli Takım Kampına Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]