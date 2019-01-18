Kayseri'nin Rekortmen Yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Milli Takım Kampına Gidiyor
21 dakika önce
Kayseri'nin rekorlara doymayan yüzücüsü Yiğit Aslan ve İtalyan Antrenör Corrado 19-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.
Kayseri
'nin rekorlara doymayan yüzücüsü Yiğit Aslan ve İtalyan Antrenör Corrado 19-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin
'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.
13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturya
'nın Graz
kentinde yapılacak olan Uluslar Arası Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına hazırlık için yapılan milli takım kampına Kayseri'den başarılarıyla adını sıkça duyuran Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Rosso katılıyor.
Milli Takım ve Türkiye
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu Yiğit Aslan, en son katıldığı yarışta Türkiye Turkcell
Kısa Kulvar Küçük ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında 800 metreyi 08: 08: 12 ve 1500 metreyi 15: 18: 10' luk derecelerle yeni Türkiye rekorlarına imza atmıştı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, denizsiz şehrin şampiyon yüzücüsü Yiğit Aslan'a ve antrenörü Corrado Rossa'ya gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve katılacakları milli takım kampı ve akabindeki Uluslar Arası Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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