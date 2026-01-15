Kayseri OSB İtfaiyesi 1435 Olayda Müdahale Etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiyesi, geçen yıl 1435 olaya müdahale etti.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, 2025'te 137 fabrika ve tesis yangınını söndüren itfaiye ekipleri, 1298 atık ve konteyner yangını, trafik ve iş kazası ile doğal afet gibi olaylara müdahalede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, itfaiye ekiplerinin oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı daima hazır oldğunu belirtti.

Yalçın, 11 itfaiye aracı, 40 personel, teçhizat ve eğitim noktasıyla yeterli konumda bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın olaylarında, 6 bin 300 metreküp su ve 3 bin 200 litre köpük ajanı kullanılmıştır. Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz yangın ve tatbikat eğitimlerimiz kapsamında, 3 bin 826 firma personeline ilk müdahale eğitimleri verilmiştir. Bu sayede 2025 yılında 38 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 27'dir. İtfaiyemizin etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla araç onarım, bakım ve yenileme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm itfaiye personelimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."