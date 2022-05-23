Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı - Son Dakika
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Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı

23.05.2022 12:07
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla 'Kapan Uygulaması' yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla 'Kapan Uygulaması' yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla hırsızlık ile mücadelede 'Kapan Uygulaması' yapıldı. Hafta sonu boyunca il giriş-çıkış uygulama noktalarından başlayarak il merkezine doğru 24 saat kesintisiz resmi, sivil tüm ekipler ile bekçilerin katılımı ile daha önceden belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin veya sanıkların yakalanabilmesi için araçlar ve şahıslar üzerinde şok uygulamalar yapıldı. Uygulamalar sonucunda; 18 bin 326 şahıs sorgulandı, 11 bin 758 araç kontrol edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 36 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şüphelilerden 2 oto, 3 bisiklet ve elektrikli bisiklet, 1 motosiklet, ile 100 bin TL değerinde inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca; 69 aranan şahıs yakalandı, 36,39 gram narkotik madde elde edildi, konu ile ilgili 14 şüpheli yakalandı, Ekiplerce; 4 tabanca, 2 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 25 fişek elde edildi, konu ile ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Öte yandan 1 Hacizli/Yakalamalı araç yakalandı, iki ayrı kasten öldürme olayında iki şüpheli yakalandı, oto kurşunlama olayının iki şüphelisi yakalandı, cinsel saldırı olayının bir şüphelisi yakalandı, kasten yaralama ve yağma olayının iki şüphelisi de yakalandı. - KAYSERİ

Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı
Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı

YORUMLAR
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3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Polisi huzurun sağlanması için 'Kapan' Uygulaması yaptı - Son Dakika
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