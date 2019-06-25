Son Dakika Haberleri: Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı

55 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.A., Y.A.., M.O., M.L.S., F.S., H.S, A.T. ve M.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, 2 parça halinde toplamda 14.10 gram metamfetamin ve 66 adet hint keneviri ele geçirildi.

Yakalanan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, 7 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
uyuşturucu, operasyon, kayseri, uyuşturucu madde ticareti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi Amcasının kızına cinsel istismarda bulunan sapık, hakim karşısına çıktı İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]