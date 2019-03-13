Kayseri 'Postacı' ve 'Kurye' Kılığında Dolandırıcılığa 15 Gözaltı

'Postacı' ve 'kurye' kılığında dolandırıcılığa 15 gözaltı
KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye', 'vergi dairesi çalışanı' kılığına girip tebligat imzalatma yöntemini kullanarak hileli yollarla senet imzalattıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılığ'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 'kurye', 'postacı', 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 15 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere teblgat imzalatma yöntemini kullanarak hileli yollarla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyduğu, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı.
Bu şekilde dolandırıcılık yapıp haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.