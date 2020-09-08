Kayseri Şeker ödüle doymuyor - Son Dakika

Kayseri Şeker ödüle doymuyor

Kayseri Ticaret Borsası'ndan Kayseri Şeker'e anlamlı ödül. Kayseri'de 2019 yılında tutar bazında en çok tescil yaptıran üyelerin ödüllendirildiği listede 1. sırayı alan Kayseri Şeker'e ödülünü, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış verdi.

Kayseri Şeker ödüle doymuyor, System.String[]

Kayseri Ticaret Borsası'ndan Kayseri Şeker'e anlamlı ödül. Kayseri'de 2019 yılında tutar bazında en çok tescil yaptıran üyelerin ödüllendirildiği listede 1. sırayı alan Kayseri Şeker'e ödülünü, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış verdi.

Genel Sekreter Mustafa Burak Yıldırım ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri ekonomisine en çok katkı sağlayan üyeleri onura etmek adına üçüncüsünü gerçekleştirdikleri ödül törenini, bu yıl korona virüs nedeniyle firmaları ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Bağlamış, Kayseri Şeker'in tescil noktasında son 10 yıldır açık ara birinci olduğunu da belirterek, "Kayseri Şeker ilimizin en değerli kurumlarından bir tanesi ve Kayseri Ticaret Borsası'nda 2019 yılı içerisinde en fazla tescil yaptıran birinci üyesidir. Ben buradan Hüseyin Başkanımıza Kayseri Ticaret Borsası adına vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker, Kayseri Ticaret Borsası'nda son 10 yıldır tescilde birinci üyemiz, ben Sayın Başkanımıza hem ilimize hem de Kayseri Ticaret Borsası'na vermiş olduğu katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise böyle bir ödüle hak kazandıkları için ayrı bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Sayın Başkanımıza ve Kıymetli Genel Sekreterimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kayseri Şeker olarak, Kayseri Ticaret Borsamızın en fazla pirim ödeyen üyelerinden bir tanesiyiz. Kayseri'nin önemli bir kuruluşu olarak bunu yıllardır devam ettiriyoruz. Buna rağmen, bu konuda şimdiye kadar çok fazla bir irtibat sağlanmadı, ama Recep Başkanımızın kadirşinaslığı sayesinde Ticaret Borsası, Kayseri Şekeri ödüllendiriyor ve plaket takdim ediyor. Bizler bunu çok değerli ve anlamlı buluyoruz, çünkü Kayseri Şeker Kayseri'nin, Orta Anadolu'nun, Şeker Sektörünün ve Türkiye'nin çok önemli bir değeridir, buraya hep birlikte sahip çıkılması lazım, marifet iltifata tabidir. Ortada bir başarı var ise bunu ödüllendirmekten, ifade etmekten de çekinmemek lazım. Recep Başkanımız göreve başlayıncaya kadar biz bunları Ticaret Borsamızdan çok fazla görememiştik. Recep Başkanımız sağ olsun bu kadirşinaslığı gösteriyor ve göstermeye de devam ediyor. Biz de Kayseri Ticaret Borsamız ile ortak çalışıyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Malumunuz üzere çok geniş bir coğrafyada görev yapıyoruz. Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat başta olmak üzere o illerde ki Ticaret Borsalarımız ile de irtibatımız var, ama en büyük pay Kayseri Ticaret Borsası'na ait, bu da merkezimizin burada olmasından kaynaklıdır. Bu ödüller bizim içinde de bir kıvanç vesilesidir, ben bu nezaketinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum ve tekrardan hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış Başkan Akay'a, Kayseri'de 2019 yılında tutar bazında en çok tescil yaptıran üye ödülünü takdim etti. - KAYSERİ

Yönetim Kurulu, Kayseri Şeker, Ticaret, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker ödüle doymuyor - Son Dakika

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