Kayseri Şekerspor Hükmen Kazandı

15.01.2026 10:55
Kayseri Şekerspor, ligde maç yapmadan 17. haftayı hükmen kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri Şekerspor; ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor; ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde son oynadığı maçta Argıncıkspor'u 4-0 yenerek 42 puana ulaşan yeşil beyazlılar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yahyalıspor'un sezon başında ligden çekilmesi ile bu hafta sonu maç yapamayacak olan Kayseri Şekerspor; ligin 18. haftasında oynadığı Döğerspor maçı hazırlıklarını Antrenör Erkan Demirel nezaretinde kendi tesislerinde sürdürüyor. Yeşil beyazlılar geride 16. hafta sonunda 13 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayseri Şekerspor rakip filelere 68 gol atarken kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

60 averajla liderlik koltuğunda oturan Kayseri Şekerspor, kalan son 10 maçta hata yapmayarak hedefine ulaşmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

