Kayseri Şekerspor Liderliğini Sürdürdü

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor, ligin 16. haftasında Argıncıkspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Tolga Selvi, Samed Armut, Umut Enes Kaya
Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Can Ölçer, Bulut Akbaş (Onur Bağçı dk. 80), Ahmet Özdemir (Osman Şentürk dk. 80), Hakan Bahran (Mehmet Bayram dk. 46), Mehmet Tatlı, Çağrı Elgölgesi (Selim Başev dk. 46), Buğrahan Sarıkaya (Batuhan Kaya dk. 46), Cüneyt Turgut
Argıncıkspor: Yusuf Yavuz (Muhammed Korkmaz dk. 55), Alican Koçer, Kaan Aşık, Hacı Mert Cingöz, Eren Cem Çelebi (Emir Can Irmak dk. 78), Süleyman Çetiner (Mustafa dk. 78), Alper Arda Karakoç, Yunus Emre Mert, Yusuf Aslan (Tunahan Altun dk. 65), Emircan Yıldırım, Tahir Can Çelebi
Goller: Mehmet Tatlı (dk. 39, dk. 71), Cüneyt Turgut (dk. 86), Onur Bağçı (dk. 90) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ
