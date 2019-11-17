Kayseri-Sivas yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri-Sivas karayolunda tır ve bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolu, Sarıoğlan ilçe yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 42 ABY 442 plakalı tır ile 38 BH 943 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Murat S.(25), Nazile C(44), Hayrunisa C.(13), Gizem S.(20) ve Murat Y. (53) yaralandı.



Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ