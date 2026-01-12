Kayseri Süper Amatör\'de 20 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 16. haftasında oynanan 6 maçta 20 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 16. haftasında 6 müsabaka oynandı. Hava muhalefeti nedeniyle geçen hafta ertelenen müsabakalar bu hafta oynandı. Haftanın en gollü maçı Döğergücü FK rakibi Esen Metal Spor Kulübünü 5-2 mağlup etti. Süper Amatör Küme 16. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde;

Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor: 4-0

Döğerspor-Talas Anayurtspor: 2-0

Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: 1-0

Erciyes Esen Makina FK-Gaziosmanpaşaspor: 4-1

Esen Metal SK-Döğergücü FK: 2-5

Özvatanspor-Amaratspor: 1-0

Hacılar Erciyesspor-Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ