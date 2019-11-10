Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftanın açılış maçında Kayseri Şekerspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Develispor'u 3 puanı getiren golleri Burak Arslan ve Mehmet Furkan Ağca kaydetti.


Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Ahmet Çıtak xxx, Engin Can Doğan xxx


Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman x, Sefa Şahin xx, Mustafa Temmuz Ertaş x, (Dk.46 Ahmet Can Türkaslan x), Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Furkan Ulutaş x, Batuhan Kaya xx, Ramazan Aksoy x,(Dk.86 Fuat Eren x), Barış Mert Düğenci x, Hasan Emre Göltaş x, (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek x), Ziyahan Erbaşı x


Develispor: Abdulsamed Karakoyun xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Emre Öztürk xxx, Mehmet Furkan Ağca xxx, Okan Uçar xx, (Dk.75 Murat Sıvacı x), Burak Arslan xxx, (Dk.90 Murathan Dördüncü x), Görkem Niğit xxx, Harun Okan Yılmaz x, (Dk.11 İsmail Aydoğdu xx), Yunus Emre Kara xxx


Goller: Burak Arslan Dk.45+2, Mehmet Furkan Ağca Dk.90 (penaltı) (Develispor) - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Burak Arslan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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