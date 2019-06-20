Son Dakika Haberleri: Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
Son Dakika Spor Haber

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

1 saat önce

Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor'un rakibi oldu.

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası, System.String[]
Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor'un rakibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakem: Onur Öztal xx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

OSB Atletikspor: Gökmen Çetin xx, Kürşat Kollar xx, İsmail Can Önal xx, Furkan Sığırcı xx, Hasan Taha Irmak xx, Rıdvan Gazi İbiş xx (Dk. 20 Rasim Çelik x), Yakup Nazik xxx, Yasin Özkardaş xxx, Mehmet Şimşek xx, Çağan Zeki Doğan xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), Polat Çetin Kaya xx

Kayseri Kalespor: Resul Ünal xx, Bahattin Eker xx, Çağdaş Baran xx, Meriç Göktaş xx (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu x), Batuhan Dikmen xxx, Muhammed Ali Çankaya xx, Gürkan Şahin xx, Mustafa Yılmaz xxx, Taha Boydak xx, Kadir Uğur xx, Enes Yağmur xx

Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor) - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Kayserispor, OSB, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı PUBG'de yeni güncellemeyle radyo mesajı dönemi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]