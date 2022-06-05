Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı

05.06.2022 21:29
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, etkinlik öncesi eşi Sümeyra Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'la dehlizleri, mağaraları, yeraltı şehir kalıntılarıyla tarihi 3000 yıl öncesine dayanan, insanların yerleşim yeri olarak kullandıkları Ağırnas Yeraltı Şehri'ni gezdi.

Mimar Sinan'ın doğduğu evi de ziyaret eden Çiçek, "Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın rehberliğinde Kayseri'yi tanıyorum. Kayseri'nin muhteşem yerlerini görüyorum. Kayseri ile ilgili hikayeler, efsaneler, tarihe mal olmuş ve tüm Türkiye tarafından bilinen detayları öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Kentin bir hazinenin üzerinde durduğunu vurgulayan Çiçek, sadece Kayserililerin değil tüm Türkiye ve tüm dünya üzerindeki insanların güzellikleri görmesi tavsiyesinde bulundu.

Gezinin ardından Çiçek, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yapılan 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katıldı.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, il protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk' Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk' Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü' etkinliğine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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