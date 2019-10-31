Son Dakika Haberleri: Kayseri yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki saliha, öldü
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Kayseri yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki saliha, öldü

1 saat önce

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldüKAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki saliha, öldü

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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