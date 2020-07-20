Kayserigaz'dan 3,6 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Kayserigaz'dan 3,6 milyon TL'lik yatırım

Kayserigaz, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ni doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kayserigaz, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ni doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor. Kayserigaz, toplam 3 milyon 621 bin TL'lik yatırımla 47 cadde ve 650 binanın bulunduğu Kuruköprü'ye yıl sonuna kadar doğalgaz arzını sağlamayı planlıyor.

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Kayserigaz, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü'de doğalgaz altyapı çalışmalarına başladı. 9 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan ve 3 milyon 621 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen projeyi yılsonuna kadar tamamlamayı planlayan Kayserigaz, Kuruköprü'yü çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgaz ile buluşturacak.


Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, yatırımlarına planladıkları şekilde devam ettiklerini belirterek, "Hedefimiz, temiz enerjiyi, kaliteli bir şekilde Kayseri'nin dört bir yanına ulaştırmak. Bu kapsamda, 47 cadde ve 650 binanın bulunduğu Kuruköprü'ye doğalgaz götürmek için çalışmalarımız sürüyor. Proje kapsamında 3 bin 596 metre çelik hat, 22 bin 500 metre polietilen ana hat ve 5 bin 850 metre servis hattı olmak üzere toplam 31 bin 946 metre hat döşenecek. Yıl sonuna kadar yatırımımızı tamamlayarak Kuruköprü'yü de hizmet ağımıza dahil etmeyi hedefliyoruz. Kuruköprü'ye doğalgaz verilmesi ile birlikte 2021 yılının kış aylarında, Kuruköprü halkının yüzde 50'sinin doğalgaz kullanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.


Talas Belediye Başkanı ile saha ziyareti


Kayserigaz'ın bölgeye yönelik yatırım çalışmaları devam ederken 10 Temmuz Cuma günü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Kuruköprü yatırım alanını inceleyerek saha ekibini ziyaret etmişti.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2003 yılında şehir dağıtım ihalelerine başladığı ilk il olan Kayseri'de doğalgaz kullanan abone sayısı 550 bini aşmış bulunuyor. - KAYSERİ

Kayserigaz, Kuruköprü, Kayseri, Talas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

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