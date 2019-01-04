Son Dakika Haberleri: Kayserililer Tokat Erbaaspor'da

Kayserililer Tokat Erbaaspor'da

18 dakika önce

Tokat Erbaaspor, Kayserili futbolcular Mehmet Tatlı, Bilal Kılıç ve Gökhan Açıkgöz'ü kadrosuna kattı.

Kayserililer Tokat Erbaaspor'da, System.String[]
Tokat Erbaaspor, Kayserili futbolcular Mehmet Tatlı, Bilal Kılıç ve Gökhan Açıkgöz'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Toka Erbaaspor'da Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 3 önemli oyuncuyu transfer etti.

Kayserispor alt yapısından yetişen birçok takımda forma giyen 1995 doğumlu Mehmet Tatlı ve Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu Bilal Kılıç ile 1993 doğumlu Gökhan Açıkgöz ligin ikinci yarısında Mavi-Beyazlı formayı giyecekler.

Ligin ilk yarısında Osmaniyespor'da forma giyen Bilal Kılıç, Bergama Belediyespor'da oynayan Mehmet Tatlı ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hatay ekibi Arsuz Karaağaçspor'da oynayan Gökhan Açıkgöz, Tokat Erbaaspor için mücadele edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Gökhan Açıkgöz, Mehmet Tatlı, Tokat, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi

Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Son Dakika! Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 09:16:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserililer Tokat Erbaaspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]