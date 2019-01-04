Kayserililer Tokat Erbaaspor'da
18 dakika önce
Tokat Erbaaspor, Kayserili futbolcular Mehmet Tatlı, Bilal Kılıç ve Gökhan Açıkgöz'ü kadrosuna kattı.
Tokat
Erbaaspor, Kayserili futbolcular Mehmet Tatlı
, Bilal Kılıç ve Gökhan Açıkgöz
'ü kadrosuna kattı.
Spor Toto 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Toka Erbaaspor'da Kayserispor
ve Kayseri Erciyesspor
alt yapısından yetişen 3 önemli oyuncuyu transfer etti.
Kayserispor alt yapısından yetişen birçok takımda forma giyen 1995 doğumlu Mehmet Tatlı ve Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu Bilal Kılıç ile 1993 doğumlu Gökhan Açıkgöz ligin ikinci yarısında Mavi-Beyazlı formayı giyecekler.
Ligin ilk yarısında Osmaniyespor'da forma giyen Bilal Kılıç, Bergama
Belediyespor'da oynayan Mehmet Tatlı ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hatay
ekibi Arsuz
Karaağaçspor'da oynayan Gökhan Açıkgöz, Tokat Erbaaspor için mücadele edecekler. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor
Son Dakika! Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var