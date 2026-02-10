Kayserispor 7 Maçtır Galip Gelemiyor

SÜPER Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 7 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada da gelip gelemedi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım'da Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.