Kayserispor 7 Maçtır Galip Gelemiyor
Spor

Kayserispor 7 Maçtır Galip Gelemiyor

Kayserispor 7 Maçtır Galip Gelemiyor
10.02.2026 10:30
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının ardından son 7 lig maçında galibiyet alamadı.

SÜPER Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 7 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada da gelip gelemedi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım'da Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

