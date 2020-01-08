Kayserispor'a Boşnak golcü - Son Dakika
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Kayserispor'a Boşnak golcü

6 saat önce

Kayserispor kadrosuna Boşnak forvet Muris Mesanovic'i kattı.

Kayserispor'a Boşnak golcü, System.String[]

Kayserispor kadrosuna Boşnak forvet Muris Mesanovic'i kattı.


Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir dönem geçirmek ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin onay verdiği Muris Meanovi ile anlaşıldı. Forvet ve forvet arkası mevkiinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu imza atmaya geliyor.


Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav takımında forma giyen 30 yaşındaki Muris Mesanovic ile her konuda anlaşmaya varıldı. Bugün Antalya'ya varması beklenen Boşnak futbolcu ile sözleşme yapılacak.


Muris Mesanovic kimdir?


6 Temmuz 1990 doğumlu Muris Mesanovic Bosna Hersek asıllı. Boyu 1,75 cm. 2008-2009 sezonunda Jablonec takımında profesyonel hayata başlayan Muris, Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyiyor. Bosna Hersek uyruklu futbolcu, forvet ve forvet arkası mevkilerde oynuyor. Mlada Boleslav forması ile bu sezon Çekya 1. Ligi'nde 18 maçta 8 gol atan Muris, Çekya Kupası'nda da 2 maçta 2 gol attı.


Geçen sezon Slavia Prag forması altında 18 maçta 6 gol ile oynayan Muris Mesanovic, 160 resmi maçta 56 gol atarken 18 kez de sarı kart gördü. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:39 Kaynak: İHA
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