Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti

6 saat önce

İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti, System.String[]

İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyarette Demir Grup Sivasspor maçında Kayserispor taraftarı ile bazı emniyet mensupları arasında yaşanan gerginlik ile ilgili inceleme başlatıldığı da öğrenildi.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Gösterdiği ilgi için İl Emniyet Müdürümüz sayın Kamil Karabörk'e teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Kayserispor, Sivasspor, Karabörk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:28 
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