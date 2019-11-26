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Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti
6 saat önce
İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
Ziyarette Demir Grup Sivasspor maçında Kayserispor taraftarı ile bazı emniyet mensupları arasında yaşanan gerginlik ile ilgili inceleme başlatıldığı da öğrenildi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Gösterdiği ilgi için İl Emniyet Müdürümüz sayın Kamil Karabörk'e teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:28
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