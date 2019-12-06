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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 7 puanla ligin en alt basamağında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazartesi günü sahasında oynacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yan pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Levent Gülen ve Alpay Çelebi ile Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Nurettin Korkmaz katılmadı. Yasir Subaşı ile Umut Bulut da takımdan ayrı düz koşu yaptı.


İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:43 Kaynak: DHA
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