Kayserispor\'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

02.02.2026 17:01
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, mali istikrar için olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Başkan Nurettin Açıkalın imzasıyla paylaşılan mesajda, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, kulübümüzün mali ve sportif istikrarını sağlama şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Göreve devraldığımız süreçte; kalıcı yaptırım niteliğinde transfer yasağı bulunan, FIFA nezdinde ciddi dosya yükü altında bulunan kulübümüzün ayaklarını yapısal olarak sağlam bir zemine oturtmak adına önemli ve kapsamlı adımlar attık. Tüm çalışmalarımız iyi niyet çerçevesinde, kurumsal hedefler doğrultusunda ve planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte mali ve idari yapılanmayı güçlendirirken, sportif alanda da mücadelemizi kesintisiz olarak sürdürdük. Teknik direktörlerimiz ve sportif direktörümüzün belirlediği hedefler doğrultusunda istenen imkanların oluşmasını sağladık. Sportif planlama ile hareket anlayışının bir neticesi olarak değer üreten ve satışlar ile gelir elde edilen bir sistem kurulmuştur. Bu doğrultuda; tüketen değil, üreten bir kulüp olma vizyonumuzu ortaya koymuş bulunmaktayız. Kulübümüzün kendi öz kaynakları ile finansal anlamda güçlenerek istikrarlı bir yapıya kavuşması bizler için çok önemli bir husus olmuştur. Bu nedenle altyapımız ve futbolcu kaynağımız finansal gücümüz açısından sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Tüm bu faaliyetler, idari bir planlama çerçevesinde ve kurumsal bir anlayışla yürütülmüştür. Yönetim olarak temel inancımız; başarının da başarısızlığın da şahıslara değil, kulübün tüm paydaşlarına ait olduğudur. Bu anlayış doğrultusunda; şehrimizin ortak aklını devreye sokmak, kulübümüze yeni bir heyecan ve taze bir kan kazandırmak amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Olağanüstü genel kurulumuza ilişkin detaylar, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kayseri şehrini ve kıymetli hemşerilerimizi; olağanüstü genel kurulumuza katkı sunmaya, Kayserispor'umuzun geleceğinde söz ve inisiyatif sahibi olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

